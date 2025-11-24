ErectusDAO pris i dag

Sanntids ErectusDAO (YUGE) pris i dag er $ 0.145524, med en 2.22% endring de siste 24 timene. Nåværende YUGE til USD konverteringssats er $ 0.145524 per YUGE.

ErectusDAO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 232,146, med en sirkulerende forsyning på 1.60M YUGE. I løpet av de siste 24 timene YUGE har den blitt handlet mellom $ 0.14158(laveste) og $ 0.146333 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.281013, mens tidenes laveste notering var $ 0.13635.

Kortsiktig har YUGE beveget seg -- i løpet av den siste timen og -9.63% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ErectusDAO (YUGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 232.15K$ 232.15K $ 232.15K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 232.15K$ 232.15K $ 232.15K Opplagsforsyning 1.60M 1.60M 1.60M Total forsyning 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235

