EraLabs (ERALAB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002327 $ 0.00002327 $ 0.00002327 24 timer lav $ 0.0000236 $ 0.0000236 $ 0.0000236 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00002327$ 0.00002327 $ 0.00002327 24 timer høy $ 0.0000236$ 0.0000236 $ 0.0000236 All Time High $ 0.00675771$ 0.00675771 $ 0.00675771 Laveste pris $ 0.00001448$ 0.00001448 $ 0.00001448 Prisendring (1H) +0.20% Prisendring (1D) -1.00% Prisendring (7D) -1.83% Prisendring (7D) -1.83%

EraLabs (ERALAB) sanntidsprisen er $0.00002335. I løpet av de siste 24 timene har ERALAB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002327 og et toppnivå på $ 0.0000236, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ERALAB er $ 0.00675771, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001448.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ERALAB endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, -1.00% over 24 timer og -1.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EraLabs (ERALAB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.39K$ 23.39K $ 23.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.39K$ 23.39K $ 23.39K Opplagsforsyning 997.57M 997.57M 997.57M Total forsyning 997,565,736.960095 997,565,736.960095 997,565,736.960095

Nåværende markedsverdi på EraLabs er $ 23.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ERALAB er 997.57M, med en total tilgang på 997565736.960095. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.39K.