EquitEdge pris i dag

Sanntids EquitEdge (EEG) pris i dag er $ 0.05005, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende EEG til USD konverteringssats er $ 0.05005 per EEG.

EquitEdge rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 20,019,981, med en sirkulerende forsyning på 400.00M EEG. I løpet av de siste 24 timene EEG har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.058283, mens tidenes laveste notering var $ 0.04823955.

Kortsiktig har EEG beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

EquitEdge (EEG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.02M$ 20.02M $ 20.02M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.02M$ 25.02M $ 25.02M Opplagsforsyning 400.00M 400.00M 400.00M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på EquitEdge er $ 20.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EEG er 400.00M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.02M.