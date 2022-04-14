Equation (EQU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Equation (EQU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Equation (EQU) Informasjon Equation is a decentralized perpetual contract built on Arbitrum. With its innovative BRMM model, Equation provides both traders and Liquidity Providers (LPs) with up to 200x leverage, enabling traders to establish larger and unrestricted positions while enhancing capital efficiency for LPs. As one of the DeFi protocols advocating for the resurgence of the 'Fair Launch', Equation stands as a testament to the power of community-driven innovation in shaping the future of decentralized finance. It prioritizes security and transparency, providing traders with a reliable and secure environment for perpetual trading participation. Offisiell nettside: https://equation.org/ Teknisk dokument: https://docs.equation.org/whitepaper/ Kjøp EQU nå!

Equation (EQU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Equation (EQU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.96K $ 17.96K $ 17.96K Total forsyning: $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Sirkulerende forsyning: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 37.50K $ 37.50K $ 37.50K All-time high: $ 55.09 $ 55.09 $ 55.09 All-Time Low: $ 0.00580789 $ 0.00580789 $ 0.00580789 Nåværende pris: $ 0.01732941 $ 0.01732941 $ 0.01732941 Lær mer om Equation (EQU) pris

Equation (EQU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Equation (EQU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EQU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EQU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EQUs tokenomics, kan du utforske EQU tokenets livepris!

EQU prisforutsigelse Vil du vite hvor EQU kan være på vei? Vår EQU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EQU tokenets prisforutsigelse nå!

