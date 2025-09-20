Equation (EQU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 55.09$ 55.09 $ 55.09 Laveste pris $ 0.00580789$ 0.00580789 $ 0.00580789 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.59% Prisendring (7D) +0.59%

Equation (EQU) sanntidsprisen er $0.01732941. I løpet av de siste 24 timene har EQU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EQU er $ 55.09, mens den rekordlave prisen er $ 0.00580789.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EQU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Equation (EQU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.96K$ 17.96K $ 17.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 37.50K$ 37.50K $ 37.50K Opplagsforsyning 1.04M 1.04M 1.04M Total forsyning 2,164,012.199843723 2,164,012.199843723 2,164,012.199843723

Nåværende markedsverdi på Equation er $ 17.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EQU er 1.04M, med en total tilgang på 2164012.199843723. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.50K.