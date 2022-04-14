Equalizer on Sonic (EQUAL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Equalizer on Sonic (EQUAL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Equalizer on Sonic (EQUAL) Informasjon Equalizer Exchange stands at the forefront of decentralized finance, operating as an advanced Automated Market Maker (AMM) specifically crafted to revolutionize the liquidity landscape on the Sonic blockchain. As an advanced designed liquidity hub, it serves as a central point for tokens to not only contribute liquidity but also to leverage incentives for expansion. Equalizer employs a highly efficient liquidity model that underpins the fluid exchange of tokens, fostering a vibrant ecosystem for growth and accessibility. Offisiell nettside: https://equalizer.exchange Teknisk dokument: https://docs.equalizer.exchange/

Equalizer on Sonic (EQUAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Equalizer on Sonic (EQUAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 472.46K $ 472.46K $ 472.46K Total forsyning: $ 5.01M $ 5.01M $ 5.01M Sirkulerende forsyning: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.89M $ 1.89M $ 1.89M All-time high: $ 7.13 $ 7.13 $ 7.13 All-Time Low: $ 0.358953 $ 0.358953 $ 0.358953 Nåværende pris: $ 0.377566 $ 0.377566 $ 0.377566 Lær mer om Equalizer on Sonic (EQUAL) pris

Equalizer on Sonic (EQUAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Equalizer on Sonic (EQUAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EQUAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EQUAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EQUALs tokenomics, kan du utforske EQUAL tokenets livepris!

EQUAL prisforutsigelse Vil du vite hvor EQUAL kan være på vei? Vår EQUAL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EQUAL tokenets prisforutsigelse nå!

