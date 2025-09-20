eosDAC (EOSDAC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.273916 Laveste pris $ 0.000063 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00%

eosDAC (EOSDAC) sanntidsprisen er $0.00011345. I løpet av de siste 24 timene har EOSDAC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EOSDAC er $ 0.273916, mens den rekordlave prisen er $ 0.000063.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EOSDAC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

eosDAC (EOSDAC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 109.13K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 136.14K Opplagsforsyning 961.92M Total forsyning 1,200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på eosDAC er $ 109.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EOSDAC er 961.92M, med en total tilgang på 1200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 136.14K.