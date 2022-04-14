EnteriseCoin (ENT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EnteriseCoin (ENT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

EnteriseCoin (ENT) Informasjon "Enterise emerges as a comprehensive solution to this challenge: a Web3-based platform for the production and distribution of independent cinematic content, integrating blockchain technology to ensure transparency, decentralization, and sustainability. At the heart of this ecosystem lies the ENT Token, designed to fulfill financial, governance, and community engagement functions within the platform. With Enterise, we aim to create an environment where screenwriters, directors, and audiences collectively participate in the journey of cinematic creation—where every contribution is recognized, and value is distributed fairly." Offisiell nettside: https://enterise.com Teknisk dokument: https://enterise.gitbook.io/enterise-whitepaper Kjøp ENT nå!

EnteriseCoin (ENT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EnteriseCoin (ENT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 16.05M $ 16.05M $ 16.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 43.32M $ 43.32M $ 43.32M All-time high: $ 0.094847 $ 0.094847 $ 0.094847 All-Time Low: $ 0.077312 $ 0.077312 $ 0.077312 Nåværende pris: $ 0.086636 $ 0.086636 $ 0.086636 Lær mer om EnteriseCoin (ENT) pris

EnteriseCoin (ENT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EnteriseCoin (ENT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ENT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ENT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ENTs tokenomics, kan du utforske ENT tokenets livepris!

