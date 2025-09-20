Dagens EnteriseCoin livepris er 0.086636 USD. Spor prisoppdateringer for ENT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ENT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens EnteriseCoin livepris er 0.086636 USD. Spor prisoppdateringer for ENT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ENT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

EnteriseCoin Pris (ENT)

1 ENT til USD livepris:

$0.086636
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
EnteriseCoin (ENT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:31:58 (UTC+8)

EnteriseCoin (ENT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0.094847
$ 0.077312
--

--

-0.14%

-0.14%

EnteriseCoin (ENT) sanntidsprisen er $0.086636. I løpet av de siste 24 timene har ENT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ENT er $ 0.094847, mens den rekordlave prisen er $ 0.077312.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ENT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EnteriseCoin (ENT) Markedsinformasjon

$ 1.39M
--
$ 43.32M
16.05M
500,000,000.0
Nåværende markedsverdi på EnteriseCoin er $ 1.39M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ENT er 16.05M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.32M.

EnteriseCoin (ENT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på EnteriseCoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på EnteriseCoin til USD ble $ -0.0001480782.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på EnteriseCoin til USD ble $ -0.0025203192.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på EnteriseCoin til USD ble $ +0.0035860139894191.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0001480782-0.17%
60 dager$ -0.0025203192-2.90%
90 dager$ +0.0035860139894191+4.32%

Hva er EnteriseCoin (ENT)

"Enterise emerges as a comprehensive solution to this challenge: a Web3-based platform for the production and distribution of independent cinematic content, integrating blockchain technology to ensure transparency, decentralization, and sustainability. At the heart of this ecosystem lies the ENT Token, designed to fulfill financial, governance, and community engagement functions within the platform. With Enterise, we aim to create an environment where screenwriters, directors, and audiences collectively participate in the journey of cinematic creation—where every contribution is recognized, and value is distributed fairly."

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

EnteriseCoin (ENT) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

EnteriseCoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil EnteriseCoin (ENT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine EnteriseCoin (ENT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for EnteriseCoin.

Sjekk EnteriseCoinprisprognosen nå!

ENT til lokale valutaer

EnteriseCoin (ENT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak EnteriseCoin (ENT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ENT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om EnteriseCoin (ENT)

Hvor mye er EnteriseCoin (ENT) verdt i dag?
Live ENT prisen i USD er 0.086636 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ENT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ENT til USD er $ 0.086636. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for EnteriseCoin?
Markedsverdien for ENT er $ 1.39M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ENT?
Den sirkulerende forsyningen av ENT er 16.05M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forENT ?
ENT oppnådde en ATH-pris på 0.094847 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ENT?
ENT så en ATL-pris på 0.077312 USD.
Hva er handelsvolumet til ENT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ENT er -- USD.
Vil ENT gå høyere i år?
ENT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ENT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:31:58 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.