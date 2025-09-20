EnteriseCoin (ENT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.094847$ 0.094847 $ 0.094847 Laveste pris $ 0.077312$ 0.077312 $ 0.077312 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.14% Prisendring (7D) -0.14%

EnteriseCoin (ENT) sanntidsprisen er $0.086636. I løpet av de siste 24 timene har ENT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ENT er $ 0.094847, mens den rekordlave prisen er $ 0.077312.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ENT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EnteriseCoin (ENT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43.32M$ 43.32M $ 43.32M Opplagsforsyning 16.05M 16.05M 16.05M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på EnteriseCoin er $ 1.39M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ENT er 16.05M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.32M.