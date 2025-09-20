ENTERBEAT (EBT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.260206 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00%

ENTERBEAT (EBT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har EBT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EBT er $ 0.260206, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EBT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ENTERBEAT (EBT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.00K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.00K Opplagsforsyning 100.00M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ENTERBEAT er $ 1.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EBT er 100.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.00K.