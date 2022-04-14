Entangle (NTGL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Entangle (NTGL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Entangle (NTGL) Informasjon Entangle is the essential infrastructure needed to build the Infinite Web3. As the decentralized digital highway connecting blockchains, data, AI, and real-world applications, it empowers developers to build, scale, and automate the technologies shaping the future of Web3—including AI, robotics, Real World Assets (RWA), and beyond. Entangle provides the critical toolkit for those building the most advanced and transformative products in tomorrow’s decentralized, autonomous digital-world. This isn’t just a technology to adopt; it’s the infrastructure every builder will need to lead the next wave of progress. Key Features of Entangle Universal Interoperability Protocol (UIP): The first fully abstracted communication network bridging EVM and non-EVM blockchains, UIP ensures fast, seamless and decentralised communication. It powers universal applications, assets, data and autonomous agents, fully unifying the blockchain ecosystem. Universal Data Feeds (UDF): UDF provides secure, verifiable, and ultra-fast data streams for smart contracts with flexible delivery models, including push and pull methods. Supporting both Web2 and Web3 data powered by TEE technology, UDF delivers high-speed data essential for AI, DeFi, GameFi, and other data-driven applications. Universal Token Standard (UTS): UTS simplifies token creation and allows developers to launch or expand interoperable tokens with universal liquidity and programmable utility. Leveraging secure, reliable cross-chain communication, UTS ensures seamless integration and scalability across blockchain ecosystems. Universal Proof of Compute (UPC): An omnichain protocol for verifying complex off-chain programmes and computations on all blockchains. This framework is essential for all AI-driven systems such as truly autonomous agents, enables seamless Web3 user experiences and the bridging of real-world finance on-chain. Offisiell nettside: https://entangle.fi/ Teknisk dokument: https://docs.entangle.fi/ Kjøp NTGL nå!

Entangle (NTGL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Entangle (NTGL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 103.75M $ 103.75M $ 103.75M Total forsyning: $ 843.00B $ 843.00B $ 843.00B Sirkulerende forsyning: $ 616.34B $ 616.34B $ 616.34B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 144.55M $ 144.55M $ 144.55M All-time high: $ 2.82 $ 2.82 $ 2.82 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00017148 $ 0.00017148 $ 0.00017148 Lær mer om Entangle (NTGL) pris

Entangle (NTGL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Entangle (NTGL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NTGL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NTGL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NTGLs tokenomics, kan du utforske NTGL tokenets livepris!

NTGL prisforutsigelse Vil du vite hvor NTGL kan være på vei? Vår NTGL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NTGL tokenets prisforutsigelse nå!

