Entangle Pris (NTGL)
--
--
0.00%
0.00%
Entangle (NTGL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NTGL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NTGL er $ 2.82, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NTGL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Entangle er $ 103.75M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NTGL er 616.34B, med en total tilgang på 843000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 144.55M.
I løpet av i dag er prisendringen på Entangle til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Entangle til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Entangle til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Entangle til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|--
|30 dager
|$ 0
|0.00%
|60 dager
|$ 0
|0.00%
|90 dager
|$ 0
|--
Entangle is the essential infrastructure needed to build the Infinite Web3. As the decentralized digital highway connecting blockchains, data, AI, and real-world applications, it empowers developers to build, scale, and automate the technologies shaping the future of Web3—including AI, robotics, Real World Assets (RWA), and beyond. Entangle provides the critical toolkit for those building the most advanced and transformative products in tomorrow’s decentralized, autonomous digital-world. This isn’t just a technology to adopt; it’s the infrastructure every builder will need to lead the next wave of progress. Key Features of Entangle Universal Interoperability Protocol (UIP): The first fully abstracted communication network bridging EVM and non-EVM blockchains, UIP ensures fast, seamless and decentralised communication. It powers universal applications, assets, data and autonomous agents, fully unifying the blockchain ecosystem. Universal Data Feeds (UDF): UDF provides secure, verifiable, and ultra-fast data streams for smart contracts with flexible delivery models, including push and pull methods. Supporting both Web2 and Web3 data powered by TEE technology, UDF delivers high-speed data essential for AI, DeFi, GameFi, and other data-driven applications. Universal Token Standard (UTS): UTS simplifies token creation and allows developers to launch or expand interoperable tokens with universal liquidity and programmable utility. Leveraging secure, reliable cross-chain communication, UTS ensures seamless integration and scalability across blockchain ecosystems. Universal Proof of Compute (UPC): An omnichain protocol for verifying complex off-chain programmes and computations on all blockchains. This framework is essential for all AI-driven systems such as truly autonomous agents, enables seamless Web3 user experiences and the bridging of real-world finance on-chain.
