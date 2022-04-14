enqAI (ENQAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i enqAI (ENQAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

enqAI (ENQAI) Informasjon ENQAI is a decentralized AI platform providing bias-free, unrestricted generative tools. Built on principles of transparency and independence from corporate control, ENQAI empowers developers and users through an open API, while decentralized governance shapes the platform’s evolution. We believe AI should start from decentralized foundations, rejecting the centralized, authoritarian approach of mainstream AI companies. This decentralized model not only fosters innovation but also ensures resilience and flexibility for the technological shifts AI will drive in the coming years. Offisiell nettside: https://enqai.com/ Teknisk dokument: https://enqai.com/wp Kjøp ENQAI nå!

Markedsverdi: $ 1.22M
Total forsyning: $ 1.00B
Sirkulerende forsyning: $ 990.76M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.23M
All-time high: $ 0.141666
All-Time Low: $ 0.00003924
Nåværende pris: $ 0.00124031

enqAI (ENQAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak enqAI (ENQAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ENQAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ENQAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ENQAIs tokenomics, kan du utforske ENQAI tokenets livepris!

