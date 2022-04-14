EnKrypto (KRYPT) tokenomics

EnKrypto (KRYPT) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i EnKrypto (KRYPT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
EnKrypto (KRYPT) Informasjon

This is a super memecoin, based on a clever meme playing on the fact that Superman's Dog name was Krypto. There are new technologies put into place that are meant to implement bots and AI in order to protect people's funds and trades and will automatically be triggered when certain events take place. There will be many other projects that will be branched off of this, such as merchandise, NFTs, games, media and other technologies.

Offisiell nettside:
https://enkrypto.io/
Teknisk dokument:
https://enkrypto.io/investor-presentation/

EnKrypto (KRYPT) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EnKrypto (KRYPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

EnKrypto (KRYPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak EnKrypto (KRYPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet KRYPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange KRYPT tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår KRYPTs tokenomics, kan du utforske KRYPT tokenets livepris!

KRYPT prisforutsigelse

Vil du vite hvor KRYPT kan være på vei? Vår KRYPT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.