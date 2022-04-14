EnKrypto (KRYPT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EnKrypto (KRYPT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

EnKrypto (KRYPT) Informasjon This is a super memecoin, based on a clever meme playing on the fact that Superman's Dog name was Krypto. There are new technologies put into place that are meant to implement bots and AI in order to protect people's funds and trades and will automatically be triggered when certain events take place. There will be many other projects that will be branched off of this, such as merchandise, NFTs, games, media and other technologies. Offisiell nettside: https://enkrypto.io/ Teknisk dokument: https://enkrypto.io/investor-presentation/

EnKrypto (KRYPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EnKrypto (KRYPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.45K $ 11.45K $ 11.45K Total forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Sirkulerende forsyning: $ 957.11M $ 957.11M $ 957.11M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.96K $ 11.96K $ 11.96K All-time high: $ 0.01708923 $ 0.01708923 $ 0.01708923 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om EnKrypto (KRYPT) pris

EnKrypto (KRYPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EnKrypto (KRYPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KRYPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KRYPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KRYPTs tokenomics, kan du utforske KRYPT tokenets livepris!

KRYPT prisforutsigelse Vil du vite hvor KRYPT kan være på vei? Vår KRYPT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KRYPT tokenets prisforutsigelse nå!

