Dagens EnKrypto livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for KRYPT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KRYPT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

EnKrypto Pris (KRYPT)

1 KRYPT til USD livepris:

--
----
0.00%1D
EnKrypto (KRYPT) Live prisdiagram
EnKrypto (KRYPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

$ 0.01708923
$ 0.01708923$ 0.01708923

-3.88%

-3.88%

EnKrypto (KRYPT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KRYPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KRYPT er $ 0.01708923, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KRYPT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -3.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EnKrypto (KRYPT) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på EnKrypto er $ 12.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KRYPT er 957.11M, med en total tilgang på 999984931.441526. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.60K.

EnKrypto (KRYPT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på EnKrypto til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på EnKrypto til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på EnKrypto til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på EnKrypto til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+11.25%
60 dager$ 0+83.73%
90 dager$ 0--

Hva er EnKrypto (KRYPT)

This is a super memecoin, based on a clever meme playing on the fact that Superman's Dog name was Krypto. There are new technologies put into place that are meant to implement bots and AI in order to protect people's funds and trades and will automatically be triggered when certain events take place. There will be many other projects that will be branched off of this, such as merchandise, NFTs, games, media and other technologies.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

EnKrypto (KRYPT) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

EnKrypto Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil EnKrypto (KRYPT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine EnKrypto (KRYPT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for EnKrypto.

Sjekk EnKryptoprisprognosen nå!

KRYPT til lokale valutaer

EnKrypto (KRYPT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak EnKrypto (KRYPT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KRYPT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om EnKrypto (KRYPT)

Hvor mye er EnKrypto (KRYPT) verdt i dag?
Live KRYPT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KRYPT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KRYPT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for EnKrypto?
Markedsverdien for KRYPT er $ 12.06K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KRYPT?
Den sirkulerende forsyningen av KRYPT er 957.11M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKRYPT ?
KRYPT oppnådde en ATH-pris på 0.01708923 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KRYPT?
KRYPT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til KRYPT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KRYPT er -- USD.
Vil KRYPT gå høyere i år?
KRYPT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KRYPT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.