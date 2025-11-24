EnKryptedAI pris i dag

Sanntids EnKryptedAI (KRAI) pris i dag er $ 0.00000485, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende KRAI til USD konverteringssats er $ 0.00000485 per KRAI.

EnKryptedAI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,849.99, med en sirkulerende forsyning på 1.00B KRAI. I løpet av de siste 24 timene KRAI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.051856, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000478.

Kortsiktig har KRAI beveget seg -- i løpet av den siste timen og -23.33% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

EnKryptedAI (KRAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.85K$ 4.85K $ 4.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.85K$ 4.85K $ 4.85K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,197,911.164623 1,000,197,911.164623 1,000,197,911.164623

Nåværende markedsverdi på EnKryptedAI er $ 4.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KRAI er 1.00B, med en total tilgang på 1000197911.164623. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.85K.