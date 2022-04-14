End Wokeness (WOKE) tokenomics
End Wokeness is a community-driven cryptocurrency project that emphasizes social awareness.
The community’s native token, $WOKE, is built on the Solana blockchain using the SPL standard.
The project aims to establish a transparent ecosystem among token holders. The opinions and participation of the community play a key role in shaping the future of End Wokeness.
The project features a memetic theme, using humor and critique to create social awareness. This theme enables the community to build a unique cultural movement through social media and digital platforms.
The $WOKE token has a maximum supply of 985,999,998 and a total supply of 970,840,644.84 all of which are in circulation.
End Wokeness (WOKE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak End Wokeness (WOKE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet WOKE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange WOKE tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår WOKEs tokenomics, kan du utforske WOKE tokenets livepris!
