End Wokeness (WOKE) Informasjon End Wokeness is a community-driven cryptocurrency project that emphasizes social awareness. The community’s native token, $WOKE, is built on the Solana blockchain using the SPL standard. The project aims to establish a transparent ecosystem among token holders. The opinions and participation of the community play a key role in shaping the future of End Wokeness. The project features a memetic theme, using humor and critique to create social awareness. This theme enables the community to build a unique cultural movement through social media and digital platforms. The $WOKE token has a maximum supply of 985,999,998 and a total supply of 970,840,644.84 all of which are in circulation. Offisiell nettside: https://www.endwokeness.org Kjøp WOKE nå!

End Wokeness (WOKE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for End Wokeness (WOKE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.31K $ 2.31K $ 2.31K Total forsyning: $ 970.84M $ 970.84M $ 970.84M Sirkulerende forsyning: $ 970.84M $ 970.84M $ 970.84M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.31K $ 2.31K $ 2.31K All-time high: $ 0.00213808 $ 0.00213808 $ 0.00213808 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om End Wokeness (WOKE) pris

End Wokeness (WOKE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak End Wokeness (WOKE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WOKE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WOKE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WOKEs tokenomics, kan du utforske WOKE tokenets livepris!

