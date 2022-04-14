End Federal Reserve (EFR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i End Federal Reserve (EFR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

End Federal Reserve (EFR) Informasjon It’s time to CTO the dollar, The notoriously down trending currency of the U.S. has reached it’s generational top. The dollar has infinite supply, constantly being printed and printed by those with no regard for what it does to the little guy. Is this in whose hands you wish to leave your wealth??? No more. It’s time to CTO the dollar IT’S TIME FOR THE MEME REVOLUTION. THIS BULL CYCLE OUR MISSION IS SIMPLE: TO FLIP THE DOLLAR. There are 2T USD in circulation. While the Fed holds 6.967 TRILLION US DOLLARS. All of it is worth nothing, and not in our hands or control. $EFR is purely in the hands of the people. Held only by those worthy of this vision. Our first target will be to flip the amount of $ in FED holdings. AKA 6.969 trillion mcap… Offisiell nettside: https://www.federalreserve.meme/ Kjøp EFR nå!

End Federal Reserve (EFR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for End Federal Reserve (EFR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.58K $ 20.58K $ 20.58K Total forsyning: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Sirkulerende forsyning: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.58K $ 20.58K $ 20.58K All-time high: $ 0.02534461 $ 0.02534461 $ 0.02534461 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om End Federal Reserve (EFR) pris

End Federal Reserve (EFR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak End Federal Reserve (EFR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EFR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EFR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EFRs tokenomics, kan du utforske EFR tokenets livepris!

