24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.02534461 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.53% Prisendring (7D) -3.35%

End Federal Reserve (EFR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har EFR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EFR er $ 0.02534461, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EFR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.53% over 24 timer og -3.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

End Federal Reserve (EFR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.66K$ 22.66K $ 22.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.66K$ 22.66K $ 22.66K Opplagsforsyning 999.83M 999.83M 999.83M Total forsyning 999,826,845.992476 999,826,845.992476 999,826,845.992476

Nåværende markedsverdi på End Federal Reserve er $ 22.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EFR er 999.83M, med en total tilgang på 999826845.992476. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.66K.