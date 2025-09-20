Dagens End Federal Reserve livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for EFR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EFR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens End Federal Reserve livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for EFR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EFR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om EFR

EFR Prisinformasjon

EFR Offisiell nettside

EFR tokenomics

EFR Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

End Federal Reserve Logo

End Federal Reserve Pris (EFR)

Ikke oppført

1 EFR til USD livepris:

--
----
-0.50%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
End Federal Reserve (EFR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:14:33 (UTC+8)

End Federal Reserve (EFR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02534461
$ 0.02534461$ 0.02534461

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.53%

-3.35%

-3.35%

End Federal Reserve (EFR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har EFR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EFR er $ 0.02534461, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EFR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.53% over 24 timer og -3.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

End Federal Reserve (EFR) Markedsinformasjon

$ 22.66K
$ 22.66K$ 22.66K

--
----

$ 22.66K
$ 22.66K$ 22.66K

999.83M
999.83M 999.83M

999,826,845.992476
999,826,845.992476 999,826,845.992476

Nåværende markedsverdi på End Federal Reserve er $ 22.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EFR er 999.83M, med en total tilgang på 999826845.992476. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.66K.

End Federal Reserve (EFR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på End Federal Reserve til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på End Federal Reserve til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på End Federal Reserve til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på End Federal Reserve til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.53%
30 dager$ 0+25.11%
60 dager$ 0+3.90%
90 dager$ 0--

Hva er End Federal Reserve (EFR)

It’s time to CTO the dollar, The notoriously down trending currency of the U.S. has reached it’s generational top. The dollar has infinite supply, constantly being printed and printed by those with no regard for what it does to the little guy. Is this in whose hands you wish to leave your wealth??? No more. It’s time to CTO the dollar IT’S TIME FOR THE MEME REVOLUTION. THIS BULL CYCLE OUR MISSION IS SIMPLE: TO FLIP THE DOLLAR. There are 2T USD in circulation. While the Fed holds 6.967 TRILLION US DOLLARS. All of it is worth nothing, and not in our hands or control. $EFR is purely in the hands of the people. Held only by those worthy of this vision. Our first target will be to flip the amount of $ in FED holdings. AKA 6.969 trillion mcap…

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

End Federal Reserve (EFR) Ressurs

Offisiell nettside

End Federal Reserve Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil End Federal Reserve (EFR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine End Federal Reserve (EFR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for End Federal Reserve.

Sjekk End Federal Reserveprisprognosen nå!

EFR til lokale valutaer

End Federal Reserve (EFR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak End Federal Reserve (EFR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EFR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om End Federal Reserve (EFR)

Hvor mye er End Federal Reserve (EFR) verdt i dag?
Live EFR prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EFR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EFR til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for End Federal Reserve?
Markedsverdien for EFR er $ 22.66K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EFR?
Den sirkulerende forsyningen av EFR er 999.83M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEFR ?
EFR oppnådde en ATH-pris på 0.02534461 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EFR?
EFR så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til EFR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EFR er -- USD.
Vil EFR gå høyere i år?
EFR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EFR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:14:33 (UTC+8)

End Federal Reserve (EFR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.