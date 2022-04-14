Empyreal (EMP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Empyreal (EMP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Empyreal (EMP) Informasjon Empyreal's mission is to democratize the cryptocurrency space. Our goal is to simplify complex financial instruments for users and complex development landscapes for developers. Ease of access to these instruments, from Perpetuals and Leverage Trading, to LSDs and Concentrated Liquidity, is of paramount importance for the evolution and adoption of the Web3 space. In addition, the option of privacy must be available to those who desire it. Through our encrypted Enclave service utilizing the Oasis Privacy Layer, Sapphire, this is attainable. Finally, the Empyreal Universal SDK provides the most important tool in the process of attaining widespread crypto adoption: vastly expanding the developer talent pool. All of this provides value that is returned back to holders of our $EMP token. Offisiell nettside: https://empyrealsdk.com/ Teknisk dokument: https://empyrealsdk.com/whitepaper Kjøp EMP nå!

Empyreal (EMP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Empyreal (EMP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.86M $ 14.86M $ 14.86M Total forsyning: $ 300.00K $ 300.00K $ 300.00K Sirkulerende forsyning: $ 300.00K $ 300.00K $ 300.00K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.86M $ 14.86M $ 14.86M All-time high: $ 495.39 $ 495.39 $ 495.39 All-Time Low: $ 12.26 $ 12.26 $ 12.26 Nåværende pris: $ 49.06 $ 49.06 $ 49.06 Lær mer om Empyreal (EMP) pris

Empyreal (EMP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Empyreal (EMP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EMP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EMP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EMPs tokenomics, kan du utforske EMP tokenets livepris!

EMP prisforutsigelse Vil du vite hvor EMP kan være på vei? Vår EMP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EMP tokenets prisforutsigelse nå!

