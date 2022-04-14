Emptiness Coin (∅) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Emptiness Coin (∅), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Emptiness Coin (∅) Informasjon Emptiness Coin is a memecoin with a philosophy—one that embraces the spaces others overlook. It’s not just another token; it’s a reflection of simplicity, patience, and the art of letting go. Built for those who understand that in the noise of the markets, true clarity emerges from emptiness. More than a meme, Emptiness Coin invites you to trade with a clear mind and find value where others see nothing. Because sometimes, holding nothing is holding everything. Offisiell nettside: https://www.emptiness-coin.xyz/ Kjøp ∅ nå!

Emptiness Coin (∅) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Emptiness Coin (∅), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.26K $ 35.26K $ 35.26K Total forsyning: $ 999.22M $ 999.22M $ 999.22M Sirkulerende forsyning: $ 999.22M $ 999.22M $ 999.22M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 35.26K $ 35.26K $ 35.26K All-time high: $ 0.00109953 $ 0.00109953 $ 0.00109953 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Emptiness Coin (∅) pris

Emptiness Coin (∅) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Emptiness Coin (∅) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ∅ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ∅ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ∅s tokenomics, kan du utforske ∅ tokenets livepris!

∅ prisforutsigelse Vil du vite hvor ∅ kan være på vei? Vår ∅ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ∅ tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!