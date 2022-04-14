Emptiness Coin (∅) tokenomics

Emptiness Coin (∅) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Emptiness Coin (∅), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Emptiness Coin (∅) Informasjon

Emptiness Coin is a memecoin with a philosophy—one that embraces the spaces others overlook. It’s not just another token; it’s a reflection of simplicity, patience, and the art of letting go. Built for those who understand that in the noise of the markets, true clarity emerges from emptiness. More than a meme, Emptiness Coin invites you to trade with a clear mind and find value where others see nothing. Because sometimes, holding nothing is holding everything.

Offisiell nettside:
https://www.emptiness-coin.xyz/

Emptiness Coin (∅) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Emptiness Coin (∅), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 35.26K
$ 35.26K$ 35.26K
Total forsyning:
$ 999.22M
$ 999.22M$ 999.22M
Sirkulerende forsyning:
$ 999.22M
$ 999.22M$ 999.22M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 35.26K
$ 35.26K$ 35.26K
All-time high:
$ 0.00109953
$ 0.00109953$ 0.00109953
All-Time Low:
$ 0
$ 0$ 0
Nåværende pris:
$ 0
$ 0$ 0

Emptiness Coin (∅) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Emptiness Coin (∅) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet ∅ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange ∅ tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår ∅s tokenomics, kan du utforske ∅ tokenets livepris!

∅ prisforutsigelse

Vil du vite hvor ∅ kan være på vei? Vår ∅ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.