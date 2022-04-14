Emotional Support Dog (MAGNUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Emotional Support Dog (MAGNUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Emotional Support Dog (MAGNUS) Informasjon MAGNUS is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, inspired by the concept of emotional support animals. Unlike many memecoins which often capitalize on humor or internet trends, MAGNUS aims to foster a sense of community and support among its holders. The token's theme centers around providing emotional support, mirroring the real-world role of emotional support dogs. MAGNUS emphasizes community effort, with its value and growth driven by community engagement rather than speculative trading alone. Offisiell nettside: https://magnusdogeth.com Kjøp MAGNUS nå!

Emotional Support Dog (MAGNUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Emotional Support Dog (MAGNUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.10K $ 9.10K $ 9.10K Total forsyning: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M Sirkulerende forsyning: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.10K $ 9.10K $ 9.10K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Emotional Support Dog (MAGNUS) pris

Emotional Support Dog (MAGNUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Emotional Support Dog (MAGNUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAGNUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAGNUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAGNUSs tokenomics, kan du utforske MAGNUS tokenets livepris!

