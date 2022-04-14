EMOTICOIN (EMOTI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EMOTICOIN (EMOTI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

EMOTICOIN (EMOTI) Informasjon #BORNBEFOREBTC EMOTI-Guy first saw the world in 2005, became a popular meme, and almost 20 years later, it is still standing strong as a relevant meme. The team behind $EMOTI is aiming to glorify and bring back EMOTI to the media by creating content and giving utilities to EMOTI's hands which the media and news outlets will spread further, making $EMOTI the strongest meme coin of all. We have given Emoticoin so called "power-ups" that are utilities to elevate the coin from a standard DEX traded token to a more useful, and economically stable coin.: Staking System, Payment Platform listing, Lottery, Content Maker, and more... Offisiell nettside: https://emoti-coin.com Kjøp EMOTI nå!

EMOTICOIN (EMOTI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EMOTICOIN (EMOTI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.21K $ 4.21K $ 4.21K Total forsyning: $ 986.57M $ 986.57M $ 986.57M Sirkulerende forsyning: $ 986.57M $ 986.57M $ 986.57M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.21K $ 4.21K $ 4.21K All-time high: $ 0.00059394 $ 0.00059394 $ 0.00059394 All-Time Low: $ 0.00000349 $ 0.00000349 $ 0.00000349 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om EMOTICOIN (EMOTI) pris

EMOTICOIN (EMOTI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EMOTICOIN (EMOTI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EMOTI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EMOTI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EMOTIs tokenomics, kan du utforske EMOTI tokenets livepris!

EMOTI prisforutsigelse Vil du vite hvor EMOTI kan være på vei? Vår EMOTI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EMOTI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!