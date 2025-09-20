Dagens EMOTICOIN livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for EMOTI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EMOTI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens EMOTICOIN livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for EMOTI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EMOTI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

EMOTICOIN Pris (EMOTI)

1 EMOTI til USD livepris:

Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
EMOTICOIN (EMOTI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:55:34 (UTC+8)

EMOTICOIN (EMOTI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.22%

+3.22%

EMOTICOIN (EMOTI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har EMOTI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EMOTI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EMOTI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +3.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EMOTICOIN (EMOTI) Markedsinformasjon

$ 4.21K
$ 4.21K$ 4.21K

--
----

$ 4.21K
$ 4.21K$ 4.21K

986.57M
986.57M 986.57M

986,573,848.1842642
986,573,848.1842642 986,573,848.1842642

Nåværende markedsverdi på EMOTICOIN er $ 4.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EMOTI er 986.57M, med en total tilgang på 986573848.1842642. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.21K.

EMOTICOIN (EMOTI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på EMOTICOIN til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på EMOTICOIN til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på EMOTICOIN til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på EMOTICOIN til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0-11.28%
60 dager$ 0-33.59%
90 dager$ 0--

Hva er EMOTICOIN (EMOTI)

#BORNBEFOREBTC EMOTI-Guy first saw the world in 2005, became a popular meme, and almost 20 years later, it is still standing strong as a relevant meme. The team behind $EMOTI is aiming to glorify and bring back EMOTI to the media by creating content and giving utilities to EMOTI's hands which the media and news outlets will spread further, making $EMOTI the strongest meme coin of all. We have given Emoticoin so called "power-ups" that are utilities to elevate the coin from a standard DEX traded token to a more useful, and economically stable coin.: Staking System, Payment Platform listing, Lottery, Content Maker, and more...

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

EMOTICOIN (EMOTI) Ressurs

Offisiell nettside

EMOTICOIN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil EMOTICOIN (EMOTI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine EMOTICOIN (EMOTI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for EMOTICOIN.

Sjekk EMOTICOINprisprognosen nå!

EMOTI til lokale valutaer

EMOTICOIN (EMOTI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak EMOTICOIN (EMOTI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EMOTI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om EMOTICOIN (EMOTI)

Hvor mye er EMOTICOIN (EMOTI) verdt i dag?
Live EMOTI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EMOTI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EMOTI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for EMOTICOIN?
Markedsverdien for EMOTI er $ 4.21K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EMOTI?
Den sirkulerende forsyningen av EMOTI er 986.57M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEMOTI ?
EMOTI oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EMOTI?
EMOTI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til EMOTI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EMOTI er -- USD.
Vil EMOTI gå høyere i år?
EMOTI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EMOTI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:55:34 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.