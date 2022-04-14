Emilia (EMILIA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Emilia (EMILIA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Emilia (EMILIA) Informasjon milia is an advanced AI trading assistant that streamlines DeFi trading operations through natural language processing and automated execution. She acts as your personal trading companion, capable of understanding and executing complex trading requests while optimizing your idle capital through automated yield strategies. Emilia is created through the virtuals protocol but part of the UniDex ecosystem family of products. Offisiell nettside: https://emiliadef.ai/ Kjøp EMILIA nå!

Emilia (EMILIA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Emilia (EMILIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 91.41K $ 91.41K $ 91.41K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 96.22K $ 96.22K $ 96.22K All-time high: $ 0.00733876 $ 0.00733876 $ 0.00733876 All-Time Low: $ 0.00009251 $ 0.00009251 $ 0.00009251 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Emilia (EMILIA) pris

Emilia (EMILIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Emilia (EMILIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EMILIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EMILIA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EMILIAs tokenomics, kan du utforske EMILIA tokenets livepris!

EMILIA prisforutsigelse Vil du vite hvor EMILIA kan være på vei? Vår EMILIA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EMILIA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!