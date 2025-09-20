Emilia (EMILIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0001084 24 timer høy $ 0.00011604 All Time High $ 0.00733876 Laveste pris $ 0.00010613 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -1.46% Prisendring (7D) -13.15%

Emilia (EMILIA) sanntidsprisen er $0.00011169. I løpet av de siste 24 timene har EMILIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0001084 og et toppnivå på $ 0.00011604, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EMILIA er $ 0.00733876, mens den rekordlave prisen er $ 0.00010613.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EMILIA endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -1.46% over 24 timer og -13.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Emilia (EMILIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 106.11K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 111.69K Opplagsforsyning 950.00M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Emilia er $ 106.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EMILIA er 950.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 111.69K.