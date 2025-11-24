Emerge pris i dag

Sanntids Emerge (EMERGE) pris i dag er $ 0.00000658, med en 5.35% endring de siste 24 timene. Nåværende EMERGE til USD konverteringssats er $ 0.00000658 per EMERGE.

Emerge rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 622,189, med en sirkulerende forsyning på 94.77B EMERGE. I løpet av de siste 24 timene EMERGE har den blitt handlet mellom $ 0.00000656(laveste) og $ 0.00000695 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00002066, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000559.

Kortsiktig har EMERGE beveget seg -0.93% i løpet av den siste timen og -40.52% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Emerge (EMERGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 622.19K$ 622.19K $ 622.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 656.54K$ 656.54K $ 656.54K Opplagsforsyning 94.77B 94.77B 94.77B Total forsyning 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Nåværende markedsverdi på Emerge er $ 622.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EMERGE er 94.77B, med en total tilgang på 99999999999.99998. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 656.54K.