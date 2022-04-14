EmerCoin (EMC) tokenomics
EmerCoin (EMC) Informasjon
Emercoin (EMC) is an open-source cryptocurrency which originated from Bitcoin, Peercoin and Namecoin. Other than being a cryptocurrency, it is also a platform for secure distributed blockchain business services. The EMC coin is used for accessing the blockchain-based services provided by Emercoin. Emercoin inherits the reliability and security of Bitcoin, while at the same time adding more features to its own blockchain by leveraging several innovative technologies. The Emercoin blockchain has been specially designed to provide businesses with the secure blockchain services and also allow them to create their own decentralized apps.
Emercoin was founded in the year 2013 by Eugene Shumilov who also serves as the chief executive officer of Emercoin. The Emercoin team also consists chief technical officer Oleg Khovayko, a cryptocurrency & financial expert and Stan Polozov a Blockchain Implementation Specialist. Emercoin is also backed by a decentralized team of nine advisors from across the world.
Emercoin has been in the market since 2014, and its past trend in the cryptocurrency market shows that it has followed a steady and stable growth. Emercoin has scored many partnerships. Two of its major partners are Coca Cola and Microsoft. Some other partners are RedHat, LLoyd’s, Bitfury, Aspanta, Deloitte, Authorizers, Foundico, Anteko, etc. Emercoin has also been featured on some prominent media platforms such as Forbes, Digital Trends, Engadget, The Business Times, Aljazeera, Gadgets Now and others.
With the sheer variety of services that the Emercoin platform makes available to its users, it would not be surprising to see this currency be viewed as a lucrative investment option by many novice as well as experienced investors in the near future. With the currency’s value currently hitting new highs, it can be said that many people are now beginning to see the true power and potential of this emerging blockchain. However, as is the case with all crypto assets, past performance should not be used to predict the future value of EMC.
EmerCoin (EMC) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EmerCoin (EMC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
EmerCoin (EMC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak EmerCoin (EMC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet EMC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange EMC tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår EMCs tokenomics, kan du utforske EMC tokenets livepris!
EMC prisforutsigelse
Vil du vite hvor EMC kan være på vei? Vår EMC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
