Elumia (ELU) Informasjon Legends of Elumia is a next generation Massively Multiplayer Online RPG (MMORPG) developed by a large, experienced team of game developers. Elumia sets itself apart from other games with it’s high quality graphics and feature rich, fun gameplay. Players can earn income directly through online play, immerse themselves in world zones, engage in multiplayer dungeons, quests and fierce player battles. Through the Elumia metaverse, players have full NFT ownership of their characters, equipment, land and buildings, with multiple fun opportunities to earn by winning battles against other players and completing dungeons and defeating the enemies in the world. Offisiell nettside: https://www.elumia.io/ Kjøp ELU nå!

Elumia (ELU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Elumia (ELU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 38.56K Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 531.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 72.60K All-time high: $ 0.156488 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Elumia (ELU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Elumia (ELU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ELU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ELU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ELUs tokenomics, kan du utforske ELU tokenets livepris!

