Elumia (ELU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.156488$ 0.156488 $ 0.156488 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.78% Prisendring (7D) -8.28% Prisendring (7D) -8.28%

Elumia (ELU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ELU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ELU er $ 0.156488, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ELU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.78% over 24 timer og -8.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Elumia (ELU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 36.26K$ 36.26K $ 36.26K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 68.26K$ 68.26K $ 68.26K Opplagsforsyning 531.16M 531.16M 531.16M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Elumia er $ 36.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ELU er 531.16M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 68.26K.