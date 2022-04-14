Elons Pet Snail (GARY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Elons Pet Snail (GARY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Elons Pet Snail (GARY) Informasjon GaryTheSnail ($GARY) is a cryptocurrency project inspired by Elon Musk’s playful reference to his “snail” as a symbol for motivating efficiency in hyperloop and tunnel-boring developments. Created to entertain and engage the crypto community, $GARY aims to provide a community-driven token with zero transaction tax, and a deflationary mechanism through its burned liquidity, ensuring scarcity over time. With no bold claims or investment promises, the project seeks to foster a lighthearted and inclusive community. Offisiell nettside: https://garythesnail.vip/ Kjøp GARY nå!

Elons Pet Snail (GARY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Elons Pet Snail (GARY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 108.92K $ 108.92K $ 108.92K Total forsyning: $ 44.00M $ 44.00M $ 44.00M Sirkulerende forsyning: $ 44.00M $ 44.00M $ 44.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 108.92K $ 108.92K $ 108.92K All-time high: $ 0.164411 $ 0.164411 $ 0.164411 All-Time Low: $ 0.00170855 $ 0.00170855 $ 0.00170855 Nåværende pris: $ 0.00247552 $ 0.00247552 $ 0.00247552 Lær mer om Elons Pet Snail (GARY) pris

Elons Pet Snail (GARY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Elons Pet Snail (GARY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GARY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GARY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GARYs tokenomics, kan du utforske GARY tokenets livepris!

GARY prisforutsigelse Vil du vite hvor GARY kan være på vei? Vår GARY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GARY tokenets prisforutsigelse nå!

