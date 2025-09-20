Dagens Elons Pet Snail livepris er 0.00277503 USD. Spor prisoppdateringer for GARY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GARY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Elons Pet Snail livepris er 0.00277503 USD. Spor prisoppdateringer for GARY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GARY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GARY

GARY Prisinformasjon

GARY Offisiell nettside

GARY tokenomics

GARY Prisprognose

Elons Pet Snail Logo

Elons Pet Snail Pris (GARY)

Ikke oppført

1 GARY til USD livepris:

$0.00277503
$0.00277503
0.00%1D
mexc
USD
Elons Pet Snail (GARY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:10:35 (UTC+8)

Elons Pet Snail (GARY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.164411
$ 0.164411

$ 0.00170855
$ 0.00170855

--

--

-0.53%

-0.53%

Elons Pet Snail (GARY) sanntidsprisen er $0.00277503. I løpet av de siste 24 timene har GARY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GARY er $ 0.164411, mens den rekordlave prisen er $ 0.00170855.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GARY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Elons Pet Snail (GARY) Markedsinformasjon

$ 122.10K
$ 122.10K

--
----

$ 122.10K
$ 122.10K

44.00M
44.00M

44,000,000.0
44,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Elons Pet Snail er $ 122.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GARY er 44.00M, med en total tilgang på 44000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 122.10K.

Elons Pet Snail (GARY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Elons Pet Snail til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Elons Pet Snail til USD ble $ +0.0002670197.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Elons Pet Snail til USD ble $ -0.0008139878.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Elons Pet Snail til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0002670197+9.62%
60 dager$ -0.0008139878-29.33%
90 dager$ 0--

Hva er Elons Pet Snail (GARY)

GaryTheSnail ($GARY) is a cryptocurrency project inspired by Elon Musk’s playful reference to his “snail” as a symbol for motivating efficiency in hyperloop and tunnel-boring developments. Created to entertain and engage the crypto community, $GARY aims to provide a community-driven token with zero transaction tax, and a deflationary mechanism through its burned liquidity, ensuring scarcity over time. With no bold claims or investment promises, the project seeks to foster a lighthearted and inclusive community.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Elons Pet Snail (GARY) Ressurs

Offisiell nettside

Elons Pet Snail Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Elons Pet Snail (GARY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Elons Pet Snail (GARY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Elons Pet Snail.

Sjekk Elons Pet Snailprisprognosen nå!

GARY til lokale valutaer

Elons Pet Snail (GARY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Elons Pet Snail (GARY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GARY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Elons Pet Snail (GARY)

Hvor mye er Elons Pet Snail (GARY) verdt i dag?
Live GARY prisen i USD er 0.00277503 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GARY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GARY til USD er $ 0.00277503. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Elons Pet Snail?
Markedsverdien for GARY er $ 122.10K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GARY?
Den sirkulerende forsyningen av GARY er 44.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGARY ?
GARY oppnådde en ATH-pris på 0.164411 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GARY?
GARY så en ATL-pris på 0.00170855 USD.
Hva er handelsvolumet til GARY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GARY er -- USD.
Vil GARY gå høyere i år?
GARY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GARY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:10:35 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.