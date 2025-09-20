Elons Pet Snail (GARY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.164411$ 0.164411 $ 0.164411 Laveste pris $ 0.00170855$ 0.00170855 $ 0.00170855 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.53% Prisendring (7D) -0.53%

Elons Pet Snail (GARY) sanntidsprisen er $0.00277503. I løpet av de siste 24 timene har GARY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GARY er $ 0.164411, mens den rekordlave prisen er $ 0.00170855.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GARY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Elons Pet Snail (GARY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 122.10K$ 122.10K $ 122.10K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 122.10K$ 122.10K $ 122.10K Opplagsforsyning 44.00M 44.00M 44.00M Total forsyning 44,000,000.0 44,000,000.0 44,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Elons Pet Snail er $ 122.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GARY er 44.00M, med en total tilgang på 44000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 122.10K.