Elons Gamertag (RANDOM9) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Elons Gamertag (RANDOM9), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Elons Gamertag (RANDOM9) Informasjon RANDOM9 is a memecoin that represents Elon Musk's hoppy and gaming user tag. RANDOM9 is purely a memecoin with no utility projects. RANDOM9 is the same gaming user tag that Elon Musk has been using for multiple years. This has been confirmed by him. RANDOM9 started as a memecoin after Elon Musk kept streaming video games from RANDOM9 account. The project goal is to spread the fun meme culture around the video game industry. There are no utilities. This project is not associated in any way with Elon Musk. Offisiell nettside: https://random9eth.com/ Kjøp RANDOM9 nå!

Elons Gamertag (RANDOM9) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Elons Gamertag (RANDOM9), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 41.49K $ 41.49K $ 41.49K Total forsyning: $ 979.81M $ 979.81M $ 979.81M Sirkulerende forsyning: $ 979.81M $ 979.81M $ 979.81M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 41.49K $ 41.49K $ 41.49K All-time high: $ 0.00134296 $ 0.00134296 $ 0.00134296 All-Time Low: $ 0.0000094 $ 0.0000094 $ 0.0000094 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Elons Gamertag (RANDOM9) pris

Elons Gamertag (RANDOM9) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Elons Gamertag (RANDOM9) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RANDOM9 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RANDOM9 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RANDOM9s tokenomics, kan du utforske RANDOM9 tokenets livepris!

RANDOM9 prisforutsigelse Vil du vite hvor RANDOM9 kan være på vei? Vår RANDOM9 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RANDOM9 tokenets prisforutsigelse nå!

