ElonRWA (ELONRWA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -1.98% Prisendring (7D) -18.49% Prisendring (7D) -18.49%

ElonRWA (ELONRWA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ELONRWA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ELONRWA er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ELONRWA endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -1.98% over 24 timer og -18.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ElonRWA (ELONRWA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Opplagsforsyning 30.10B 30.10B 30.10B Total forsyning 69,696,969,696.0 69,696,969,696.0 69,696,969,696.0

Nåværende markedsverdi på ElonRWA er $ 1.05M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ELONRWA er 30.10B, med en total tilgang på 69696969696.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.43M.