Elonia Trump (ELONIA) Informasjon A fun community based token to honor the true First Lady of the USA Elonia Trump. Elonia Trump is a meme token based on the Solana blockchain. With the ticker $ELONIA and a supply of 69,420,000,000 tokens. $ELONIA was 100% fair launched on Raydium with 100% of the tokens being put into the liquidity pool. All initial liquidity has been burnt. Elonia Trump is a project which will go as far as it's community takes it. Elonia is community focused and community feedback is what steers the project. Offisiell nettside: https://eloniatrump.io/ Kjøp ELONIA nå!

Elonia Trump (ELONIA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Elonia Trump (ELONIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 271.62K $ 271.62K $ 271.62K Total forsyning: $ 68.29B $ 68.29B $ 68.29B Sirkulerende forsyning: $ 68.29B $ 68.29B $ 68.29B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 271.62K $ 271.62K $ 271.62K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Elonia Trump (ELONIA) pris

Elonia Trump (ELONIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Elonia Trump (ELONIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ELONIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ELONIA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ELONIAs tokenomics, kan du utforske ELONIA tokenets livepris!

