Elonia Trump (ELONIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000395 $ 0.00000395 $ 0.00000395 24 timer lav $ 0.00000407 $ 0.00000407 $ 0.00000407 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00000395$ 0.00000395 $ 0.00000395 24 timer høy $ 0.00000407$ 0.00000407 $ 0.00000407 All Time High $ 0.0003364$ 0.0003364 $ 0.0003364 Laveste pris $ 0.00000183$ 0.00000183 $ 0.00000183 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.85% Prisendring (7D) -1.16% Prisendring (7D) -1.16%

Elonia Trump (ELONIA) sanntidsprisen er $0.00000399. I løpet av de siste 24 timene har ELONIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000395 og et toppnivå på $ 0.00000407, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ELONIA er $ 0.0003364, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000183.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ELONIA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.85% over 24 timer og -1.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Elonia Trump (ELONIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 272.65K$ 272.65K $ 272.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 272.65K$ 272.65K $ 272.65K Opplagsforsyning 68.29B 68.29B 68.29B Total forsyning 68,291,671,173.81222 68,291,671,173.81222 68,291,671,173.81222

Nåværende markedsverdi på Elonia Trump er $ 272.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ELONIA er 68.29B, med en total tilgang på 68291671173.81222. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 272.65K.