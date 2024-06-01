Elon Trump (ET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Elon Trump (ET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Elon Trump (ET) Informasjon Elon Trump (ET) is a revolutionary meme coin that aims to unite the power of meme culture and the spirit of innovation under one banner. The project draws inspiration from the enigmatic figures of Elon Musk and Donald Trump, blending their influence and the meme-centric ethos into a cryptocurrency that is as engaging as it is powerful. With the vision of creating a meme coin that transcends the boundaries of traditional digital currencies, Elon Trump (ET) is poised to redefine the landscape of meme coins in the blockchain ecosystem. Offisiell nettside: https://elontrumpcoin.xyz/ Teknisk dokument: https://elontrumpcoin.xyz/storage/2024/06/Whitepaper-ElonTrumpCoin-ET.pdf Kjøp ET nå!

Elon Trump (ET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Elon Trump (ET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 50.19K $ 50.19K $ 50.19K Total forsyning: $ 2.10T $ 2.10T $ 2.10T Sirkulerende forsyning: $ 2.10T $ 2.10T $ 2.10T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 50.19K $ 50.19K $ 50.19K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Elon Trump (ET) pris

Elon Trump (ET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Elon Trump (ET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ETs tokenomics, kan du utforske ET tokenets livepris!

