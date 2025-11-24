Elon Trump Fart pris i dag

Sanntids Elon Trump Fart (ETF500) pris i dag er $ 0.000099, med en 3.11% endring de siste 24 timene. Nåværende ETF500 til USD konverteringssats er $ 0.000099 per ETF500.

Elon Trump Fart rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 99,601, med en sirkulerende forsyning på 999.88M ETF500. I løpet av de siste 24 timene ETF500 har den blitt handlet mellom $ 0.00009409(laveste) og $ 0.00010119 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04275891, mens tidenes laveste notering var $ 0.00009142.

Kortsiktig har ETF500 beveget seg -0.85% i løpet av den siste timen og +2.90% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Elon Trump Fart (ETF500) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 99.60K$ 99.60K $ 99.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 99.60K$ 99.60K $ 99.60K Opplagsforsyning 999.88M 999.88M 999.88M Total forsyning 999,878,353.635704 999,878,353.635704 999,878,353.635704

