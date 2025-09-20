Elon Trump (ET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.0000050 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) -1.49% Prisendring (7D) -1.99%

Elon Trump (ET) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ET er $ 0.0000050, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ET endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -1.49% over 24 timer og -1.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Elon Trump (ET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 53.87K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 53.87K Opplagsforsyning 2.10T Total forsyning 2,099,999,541,074.0

Nåværende markedsverdi på Elon Trump er $ 53.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ET er 2.10T, med en total tilgang på 2099999541074.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.87K.