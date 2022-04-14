Elixir Staked deUSD (SDEUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Elixir Staked deUSD (SDEUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Informasjon sdeUSD is the staked version of deUSD - a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. sdeUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral. Offisiell nettside: https://www.elixir.xyz/deusd Teknisk dokument: https://docs.elixir.xyz/deusd Kjøp SDEUSD nå!

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Elixir Staked deUSD (SDEUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 47.65M Total forsyning: $ 44.91M Sirkulerende forsyning: $ 44.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 47.65M All-time high: $ 1.2 All-Time Low: $ 0.593515 Nåværende pris: $ 1.061

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Elixir Staked deUSD (SDEUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SDEUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SDEUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SDEUSDs tokenomics, kan du utforske SDEUSD tokenets livepris!

SDEUSD prisforutsigelse Vil du vite hvor SDEUSD kan være på vei? Vår SDEUSD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SDEUSD tokenets prisforutsigelse nå!

