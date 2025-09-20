Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.05 $ 1.05 $ 1.05 24 timer lav $ 1.061 $ 1.061 $ 1.061 24 timer høy 24 timer lav $ 1.05$ 1.05 $ 1.05 24 timer høy $ 1.061$ 1.061 $ 1.061 All Time High $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Laveste pris $ 0.593515$ 0.593515 $ 0.593515 Prisendring (1H) +0.59% Prisendring (1D) +0.09% Prisendring (7D) +0.45% Prisendring (7D) +0.45%

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) sanntidsprisen er $1.061. I løpet av de siste 24 timene har SDEUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.05 og et toppnivå på $ 1.061, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SDEUSD er $ 1.2, mens den rekordlave prisen er $ 0.593515.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SDEUSD endret seg med +0.59% i løpet av den siste timen, +0.09% over 24 timer og +0.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 47.69M$ 47.69M $ 47.69M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 47.69M$ 47.69M $ 47.69M Opplagsforsyning 44.93M 44.93M 44.93M Total forsyning 44,931,564.7619965 44,931,564.7619965 44,931,564.7619965

Nåværende markedsverdi på Elixir Staked deUSD er $ 47.69M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SDEUSD er 44.93M, med en total tilgang på 44931564.7619965. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 47.69M.