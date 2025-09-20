Dagens Elixir Staked deUSD livepris er 1.061 USD. Spor prisoppdateringer for SDEUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SDEUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Elixir Staked deUSD livepris er 1.061 USD. Spor prisoppdateringer for SDEUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SDEUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Elixir Staked deUSD Pris (SDEUSD)

Ikke oppført

1 SDEUSD til USD livepris:

$1.061
$1.061
0.00%1D
USD
Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:05:25 (UTC+8)

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.05
$ 1.05
24 timer lav
$ 1.061
$ 1.061
24 timer høy

$ 1.05
$ 1.05

$ 1.061
$ 1.061

$ 1.2
$ 1.2

$ 0.593515
$ 0.593515

+0.59%

+0.09%

+0.45%

+0.45%

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) sanntidsprisen er $1.061. I løpet av de siste 24 timene har SDEUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.05 og et toppnivå på $ 1.061, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SDEUSD er $ 1.2, mens den rekordlave prisen er $ 0.593515.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SDEUSD endret seg med +0.59% i løpet av den siste timen, +0.09% over 24 timer og +0.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Markedsinformasjon

$ 47.69M
$ 47.69M

--
--

$ 47.69M
$ 47.69M

44.93M
44.93M

44,931,564.7619965
44,931,564.7619965

Nåværende markedsverdi på Elixir Staked deUSD er $ 47.69M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SDEUSD er 44.93M, med en total tilgang på 44931564.7619965. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 47.69M.

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Elixir Staked deUSD til USD ble $ +0.00092677.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Elixir Staked deUSD til USD ble $ +0.0063382018.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Elixir Staked deUSD til USD ble $ +0.0140031841.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Elixir Staked deUSD til USD ble $ +0.0159354939738435.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00092677+0.09%
30 dager$ +0.0063382018+0.60%
60 dager$ +0.0140031841+1.32%
90 dager$ +0.0159354939738435+1.52%

Hva er Elixir Staked deUSD (SDEUSD)

sdeUSD is the staked version of deUSD - a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. sdeUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral.

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) Ressurs

Elixir Staked deUSD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Elixir Staked deUSD (SDEUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Elixir Staked deUSD (SDEUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Elixir Staked deUSD.

SDEUSD til lokale valutaer

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Elixir Staked deUSD (SDEUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SDEUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Elixir Staked deUSD (SDEUSD)

Hvor mye er Elixir Staked deUSD (SDEUSD) verdt i dag?
Live SDEUSD prisen i USD er 1.061 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SDEUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SDEUSD til USD er $ 1.061. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Elixir Staked deUSD?
Markedsverdien for SDEUSD er $ 47.69M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SDEUSD?
Den sirkulerende forsyningen av SDEUSD er 44.93M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSDEUSD ?
SDEUSD oppnådde en ATH-pris på 1.2 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SDEUSD?
SDEUSD så en ATL-pris på 0.593515 USD.
Hva er handelsvolumet til SDEUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SDEUSD er -- USD.
Vil SDEUSD gå høyere i år?
SDEUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SDEUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:05:25 (UTC+8)

