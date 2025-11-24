Eli Lilly xStock pris i dag

Sanntids Eli Lilly xStock (LLYX) pris i dag er $ 1,049.11, med en 0.26% endring de siste 24 timene. Nåværende LLYX til USD konverteringssats er $ 1,049.11 per LLYX.

Eli Lilly xStock rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 330,109, med en sirkulerende forsyning på 314.66 LLYX. I løpet av de siste 24 timene LLYX har den blitt handlet mellom $ 1,041.89(laveste) og $ 1,049.11 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1,060.85, mens tidenes laveste notering var $ 624.79.

Kortsiktig har LLYX beveget seg +0.01% i løpet av den siste timen og +2.22% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Eli Lilly xStock (LLYX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 330.11K$ 330.11K $ 330.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.39M$ 22.39M $ 22.39M Opplagsforsyning 314.66 314.66 314.66 Total forsyning 21,343.98213980826 21,343.98213980826 21,343.98213980826

Nåværende markedsverdi på Eli Lilly xStock er $ 330.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LLYX er 314.66, med en total tilgang på 21343.98213980826. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.39M.