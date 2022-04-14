Electronic Gulden (EFL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Electronic Gulden (EFL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Electronic Gulden (EFL) Informasjon The primary goal of e-Gulden is to position it as a solid and valuable currency in The Netherlands. The way to get there is to first educated the Dutch people to accepting the idea of cryptocurrency as money first, have them then invest a few euros in e-Gulden and by the time tens of thousands have done so, finally get merchants aboard. There is a pre-mine of 50% of the total amount of e-Gulden. Offisiell nettside: http://www.e-gulden.org/ Kjøp EFL nå!

Electronic Gulden (EFL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Electronic Gulden (EFL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M All-time high: $ 1.86 $ 1.86 $ 1.86 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.137333 $ 0.137333 $ 0.137333 Lær mer om Electronic Gulden (EFL) pris

Electronic Gulden (EFL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Electronic Gulden (EFL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EFL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EFL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EFLs tokenomics, kan du utforske EFL tokenets livepris!

