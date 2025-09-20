Electronic Gulden (EFL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.135496 24 timer lav $ 0.137775 24 timer høy All Time High $ 1.86 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) +1.13% Prisendring (7D) +3.14%

Electronic Gulden (EFL) sanntidsprisen er $0.137564. I løpet av de siste 24 timene har EFL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.135496 og et toppnivå på $ 0.137775, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EFL er $ 1.86, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EFL endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, +1.13% over 24 timer og +3.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Electronic Gulden (EFL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.89M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.89M Opplagsforsyning 21.00M Total forsyning 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Electronic Gulden er $ 2.89M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EFL er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.89M.