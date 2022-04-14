Electric Dog Modish (EDM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Electric Dog Modish (EDM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Electric Dog Modish (EDM) Informasjon EDM is a groundbreaking cryptocurrency tailored for EDM enthusiasts, managed by the innovative EDM DAO. This dynamic community unites artists, DJs, producers, and fans globally. We craft immersive in-person experiences through spectacular EDM festivals and nurture a vibrant online community. As a token holder, you gain exclusive access to premier EDM events worldwide, with the ability to purchase tickets using EDM tokens and reserve VIP spots. Offisiell nettside: https://www.edmdao.com Kjøp EDM nå!

Electric Dog Modish (EDM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Electric Dog Modish (EDM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.24K $ 10.24K $ 10.24K Total forsyning: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Sirkulerende forsyning: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.24K $ 10.24K $ 10.24K All-time high: $ 0.00711639 $ 0.00711639 $ 0.00711639 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Electric Dog Modish (EDM) pris

Electric Dog Modish (EDM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Electric Dog Modish (EDM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EDM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EDM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EDMs tokenomics, kan du utforske EDM tokenets livepris!

