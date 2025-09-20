Elawn Moosk (MOOSK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00400402 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.61% Prisendring (1D) -6.78% Prisendring (7D) -14.24%

Elawn Moosk (MOOSK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MOOSK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOOSK er $ 0.00400402, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOOSK endret seg med -0.61% i løpet av den siste timen, -6.78% over 24 timer og -14.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Elawn Moosk (MOOSK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 68.50K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 68.50K Opplagsforsyning 999.85M Total forsyning 999,852,187.783677

Nåværende markedsverdi på Elawn Moosk er $ 68.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOOSK er 999.85M, med en total tilgang på 999852187.783677. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 68.50K.