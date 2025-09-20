Elastos (ELA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 2.24 24 timer høy $ 2.39 All Time High $ 89.14 Laveste pris $ 0.793867 Prisendring (1H) +0.27% Prisendring (1D) -3.60% Prisendring (7D) -5.98%

Elastos (ELA) sanntidsprisen er $2.29. I løpet av de siste 24 timene har ELA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.24 og et toppnivå på $ 2.39, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ELA er $ 89.14, mens den rekordlave prisen er $ 0.793867.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ELA endret seg med +0.27% i løpet av den siste timen, -3.60% over 24 timer og -5.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Elastos (ELA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 52.51M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 59.78M Opplagsforsyning 22.90M Total forsyning 26,074,900.0

Nåværende markedsverdi på Elastos er $ 52.51M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ELA er 22.90M, med en total tilgang på 26074900.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 59.78M.