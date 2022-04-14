Elastic Finance Token (EEFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Elastic Finance Token (EEFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Elastic Finance Token (EEFI) Informasjon Elastic Protocol is an ecosystem of unique yield strategies that help you earn yield, amplify, and stretch it across all market conditions. We take a different balanced approach to finding and creating yield opportunities in the ever changing crypto markets. Our strategies help users stay protected and hedged from volatility risks while having the ability to generate outsized returns in any market... The $EEFI token is key to all this. Offisiell nettside: https://eefi.finance/ Teknisk dokument: https://newdocs.eefi.finance/docs/ep_summary Kjøp EEFI nå!

Elastic Finance Token (EEFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Elastic Finance Token (EEFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Total forsyning: $ 58.10K $ 58.10K $ 58.10K Sirkulerende forsyning: $ 58.10K $ 58.10K $ 58.10K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M All-time high: $ 486.79 $ 486.79 $ 486.79 All-Time Low: $ 28.48 $ 28.48 $ 28.48 Nåværende pris: $ 28.61 $ 28.61 $ 28.61 Lær mer om Elastic Finance Token (EEFI) pris

Elastic Finance Token (EEFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Elastic Finance Token (EEFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EEFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EEFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EEFIs tokenomics, kan du utforske EEFI tokenets livepris!

