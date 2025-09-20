Elastic Finance Token (EEFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 28.72 $ 28.72 $ 28.72 24 timer lav $ 31.06 $ 31.06 $ 31.06 24 timer høy 24 timer lav $ 28.72$ 28.72 $ 28.72 24 timer høy $ 31.06$ 31.06 $ 31.06 All Time High $ 486.79$ 486.79 $ 486.79 Laveste pris $ 28.72$ 28.72 $ 28.72 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -4.77% Prisendring (7D) -11.96% Prisendring (7D) -11.96%

Elastic Finance Token (EEFI) sanntidsprisen er $29.35. I løpet av de siste 24 timene har EEFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 28.72 og et toppnivå på $ 31.06, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EEFI er $ 486.79, mens den rekordlave prisen er $ 28.72.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EEFI endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -4.77% over 24 timer og -11.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Elastic Finance Token (EEFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Opplagsforsyning 58.10K 58.10K 58.10K Total forsyning 58,098.98722867547 58,098.98722867547 58,098.98722867547

Nåværende markedsverdi på Elastic Finance Token er $ 1.71M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EEFI er 58.10K, med en total tilgang på 58098.98722867547. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.71M.