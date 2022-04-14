El Hippo (HIPP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i El Hippo (HIPP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

El Hippo (HIPP) Informasjon What is El Hippo? El Hippo is a meme token that becomes scarcer over time. This is modeled after coins like Bitcoin and Ethereum, and is designed to encourage price growth! Project team will burn tokens over time constantly reduce the amount of the total supply. What are HIPP token utilities? HIPP will be used to incentivize exchange listings, fund relationships with big-name influencers, and pay for other marketing campaign activities like bounty programs, press releases, public events, and partnerships. El Hippo is a long-term project, and we’re dedicated to putting our tokens back into the community to foster real growth over time. El Hippo is making big moves, and we’re here to stay! Project is not short-sighted like some of the other meme coins out there. By using the token to fund the growth of the project including listings, development, and partnerships, and by burning tokens as time goes on to reward community loyalty, project team thinks El Hippo could be one of the biggest meme coins in crypto. As explained in our Rewards section, the token is connected to the minting of project NFTs which will play a major role in driving project growth. Offisiell nettside: https://hipptoken.com Kjøp HIPP nå!

El Hippo (HIPP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for El Hippo (HIPP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 49.34K $ 49.34K $ 49.34K Total forsyning: $ 777.00T $ 777.00T $ 777.00T Sirkulerende forsyning: $ 737.58T $ 737.58T $ 737.58T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 51.98K $ 51.98K $ 51.98K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om El Hippo (HIPP) pris

El Hippo (HIPP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak El Hippo (HIPP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HIPP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HIPP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HIPPs tokenomics, kan du utforske HIPP tokenets livepris!

